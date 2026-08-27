Resterà aperta al pubblico fino al 4 ottobre 2026 la mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta”, allestita presso la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy a Cagliari. L’esposizione, inaugurata lo scorso 28 febbraio e inizialmente programmata fino al 31 luglio, ha registrato finora un significativo riscontro di pubblico, superando i 62.000 visitatori.

La proroga consentirà ai visitatori di conoscere da vicino la storia del faraone attraverso le uniche repliche ufficiali certificate dal Ministero delle Antichità Egiziano. Il percorso si snoda tra la ricostruzione della camera funeraria con i suoi affreschi e la camera del tesoro, dove sono esposti i manufatti più rappresentativi del corredo personale, tra cui la maschera funeraria, i tre sarcofagi, il trono cerimoniale e la statua del dio Anubi. Specifiche sezioni sono inoltre dedicate alle pratiche di mummificazione e all’analisi storica della cosiddetta “maledizione di Tutankhamon”.

L’esperienza unisce l’archeologia alle moderne tecnologie grazie a un virtual tour in realtà virtuale che permette di esplorare digitalmente gli ambienti della tomba. I contenuti didascalici sono disponibili in italiano e inglese, con percorsi studiati anche per i bambini. L’offerta didattica comprende inoltre visite guidate in più lingue, appuntamenti in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e itinerari dedicati alle scuole.

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso consentito alle ore 19.00).

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email: [email protected].