Il tratto costiero della strada statale 195 “Sulcitana”, compreso tra il chilometro 5,220 e il km 10,600 circa, tra Cagliari e Capoterra, è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambi i sensi a causa dell’intensificarsi del maltempo che sta interessando l’Isola.

Già a partire dalla serata di ieri nel tratto era stato attivato il monitoraggio da parte del personale Anas che, con il coordinamento di Prefettura e Protezione civile, è finalizzato a garantire la sicurezza della viabilità e la cui permanenza sarà garantita fino al termine dell’emergenza.

Il traffico può utilizzare un percorso alternativo lungo la Strada Statale 130 fino allo svincolo per la Strada Provinciale 2. Da qui si prosegue sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla viabilità locale per raggiungere la Strada Provinciale 91.

Il presidio sulla rete Anas

Sempre sulla strada statale 195 un tratto è stato chiuso e subito riaperto all’altezza del km 63, a Teulada, a causa di un allagamento. Sulla strada statale 198 “di Seui e Lanusei” a Gairo si è verificata una frana all’altezza del km 80. Il traffico è temporaneamente bloccato.

Anas è attiva con oltre 150 addetti lungo la propria viabilità per l’intervento rapido laddove si manifesti la necessità.

Anas – in osservanza dell’allerta meteo diramata dagli organi di Protezione Civile – raccomanda prudenza e una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada. Per qualsiasi informazione sulla viabilità la Sala Operativa Territoriale è sempre raggiungibile, 24 ore su 24, al numero 070.5297600.