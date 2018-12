Cagliari-Napoli, scontri choc tra tifosi a Capoterra: tentata aggressione con spranghe ai tifosi napoletani. Presso un bed and breakfast si scatena il caos, la Polizia come vedete √® sul posto: un gruppo di ultras cagliaritani secondo le prime testimonianze avrebbe tentato l’aggressione ai tifosi partenopei ospitati nella struttura, provando a infrangere a colpi di spranghe la vetrata all’ingresso della struttura residenziale nel litorale di Capoterra, in via Pianosa. Gli ultr√† erano oltre venti, le forze dell’ordine stanno cercando di identificare gli aggressori.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018