Maracalagonis ricorda il suo sindaco eroe Mario Fadda: a 7 anni dalla scomparsa, la commovente dedica della figlia Francesca, attuale sindaca del paese. “Oggi, nel ricoprire lo stesso ruolo che hai avuto tu, sento ancora più forte il peso e l’onore della tua eredità”. Era stato tutto il giorno fuori casa per combattere in prima fila il grave incendio che aveva divorato il territorio da lui amministrato. Era rientrato a casa esausto, provato, afflitto per i danni che le fiamme avevano provocato all’ambiente e ai suoi concittadini, per i quali si prodigava con immenso spirito. La mattina seguente doveva andare proprio da loro, per mostrare il sostegno concreto da parte delle istituzioni e della comunità ma un infarto fulminante spezzò la sua vita a soli 64 anni. Da allora mai nessuno l’ha mai dimenticato e la sua grinta, dedizione e passione per il ruolo ricoperto vive ancora nell’opera della figlia, che indossa la fascia tricolore con lo stesso spirito del papà.

“Sette anni senza di te.

Oggi ricorre il settimo anniversario della tua scomparsa.

Sei il mio punto di riferimento. Sei stato un Sindaco che ha amato profondamente la sua comunità e ha servito Maracalagonis con dedizione e senso delle istituzioni.

Ogni giorno porto con me il tuo amore.

Ci sono assenze che il tempo non colma. La tua è una di quelle. Mi manchi ogni giorno, ma so che una parte di te vive in ogni scelta che faccio, nella forza che cerco di avere e nell’amore che continuo a mettere nella mia vita.

Grazie per tutto quello che mi hai donato. Continuerò a camminare anche per te, con la speranza di renderti orgoglioso”.