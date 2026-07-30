Maracalagonis ricorda il suo sindaco eroe Mario Fadda: a 7 anni dalla scomparsa, la commovente dedica della figlia Francesca, attuale sindaca del paese. “Oggi, nel ricoprire lo stesso ruolo che hai avuto tu, sento ancora più forte il peso e l’onore della tua eredità”. Era stato tutto il giorno fuori casa per combattere in prima fila il grave incendio che aveva divorato il territorio da lui amministrato. Era rientrato a casa esausto, provato, afflitto per i danni che le fiamme avevano provocato all’ambiente e ai suoi concittadini, per i quali si prodigava con immenso spirito. La mattina seguente doveva andare proprio da loro, per mostrare il sostegno concreto da parte delle istituzioni e della comunità ma un infarto fulminante spezzò la sua vita a soli 64 anni. Da allora mai nessuno l’ha mai dimenticato e la sua grinta, dedizione e passione per il ruolo ricoperto vive ancora nell’opera della figlia, che indossa la fascia tricolore con lo stesso spirito del papà.