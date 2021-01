Zona arancione, la Regione annuncia il ricorso al Tar: “Subito la zona gialla”

“Noi prepareremo il dossier e se il Governo insiste con la zona arancione ricorreremo al Tar”. Così a Radio Casteddu Domenico Gallus, presidente della commissione Sanità. “La situazione è paradossale, i numeri sono migliorati, anche con la nuova terapia intensiva di Sassari”, spiega Gallus, “ciò che ha fatto precipitare l’Isola nella zona arancione cono i nuovi casi in Rsa, perché erano diminuiti sia i posti in intensiva sia l’indice Rt. Ora siamo in condizioni di dare nuovi dati in un dossier al ministro Speranza. Se non riuscissimo per le vie breve proveremo con un ricorso al Tar. Noi domani saremo in grado di dare i dati veri e ci aspettiamo che venga revocata la decisione, altrimenti ci viene difficile credere alla buonafede di tutti. E se il ricorso al Tar non dovesse bastare non escludo anche altre azioni”.

Nel dossier pronto per Roma si punta tutto sui nuovi dati che, dice l’assessore della Sanità Mario Nieddu, “sono in costante miglioramento”. Grazie anche, e soprattutto, ai 30 nuovi posti di terapia intensiva inaugurati a Sassari proprio sabato scorso, giorno della firma dell’ordinanza per il passaggio in zona arancione.

“Abbiamo un’interlocuzione aperta e costante con il governo, abbiamo fornito i dati”, assicura Nieddu, intervistato da Sara Panarelli su La Presse, “anche se ci vorrà almeno una settimana per avere una risposta. “Per noi – aggiunge l’assessore – la decisione del governo è stata un fulmine a ciel sereno”.

Disperati baristi, commercianti, ristoratori costretti a buttar via le scorte già fatte per le prenotazioni, poi annullate, del fine settimana. Oltre alla situazione delle terapie intensive, a far scattare l’allarme sono stati i contagi nuovamente risaliti nelle Rsa e la percentuale di positivi quasi raddoppiata (da poco più del 3 al 6%) in 24 ore da giovedì a venerdì scorsi.

