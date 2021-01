Incidente stradale frontale sulla 554 tra l’uscita di Selargius e Quartucciu. Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. I due conducenti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha messo in sicurezza le auto e atteso l’intervento delle forze dell’ordine per la gestione del traffico.