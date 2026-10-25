Trent’anni, ricercatore dell’Ispi e attivista pro Pal, giornalista. Youssef Siher, bresciano di seconda generazione, è stato fermato dalla polizia- come anticipato in anteprima dal Tg1- con l’ accusa di essere l’ideatore delle pagine e delle chat del Movimento 17 ottobre, che avrebbe dato vita alle proteste violente dello scorso weekend a Milano.

Un curriculum di tutto rispetto per Siher, che è stato research trainee presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale.

Siher è accusato di istigazione a delinquere, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e si indaga anche per l’ipotesi di terrorismo.

Tutti elementi attentamente al vaglio degli inquirenti che stanno ricostruendo ogni dettaglio e raccogliendo ogni dato utile per chiarire fino in fondo il ruolo del 30enne ed eventuali responsabilità e obiettivi. Fondamentale, la rete dei contatti per ricostruire come procedeva l’organizzazione.

Indagata anche la moglie, libanese di 32 anni, per istigazione a delinquere con l’aggravante della finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.