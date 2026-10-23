Tragedia a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. Una ragazza di soli 25 anni, Eleonora Laterza, è morta con la bambina che portava in grembo. Come riferisce Il Mattino di Padova, la 25enne – incinta di 24 settimane- si era recata alcuni giorni fa al pronto soccorso a causa di una grave emorragia del peritoneo.

I medici hanno fatto ogni tentativo possibile per salvare Eleonora e la sua bambina anche con delle trasfusioni ma non c’è stato nulla da fare. La giovane aveva coronato da poco il suo sogno d’amore sposando il suo compagno. Poi la tragedia.