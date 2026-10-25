Eccola, la nuova pista ciclabile in via Flavio Gioia a Cagliari: benvenuti i cordoli, al Cep strada ristretta.Guardate il VIDEO dei lavori in corso in via Flavio Gioia: sta nascendo l’ennesima pista ciclabile in una strada a scorrimento veloce e trafficatissima, sullo stesso stile dell’opera in via Vesalio. La novità è che rispetto al progetto iniziale della giunta Truzzu, il Comune punta su una unica pista con doppia corsia di percorrenza, salvando almeno i parcheggi sul lato opposto della strada. Via Flavio Gioia sarà però nettamente ristretta, e agli automobilisti cagliaritani quei cordoli non fanno impazzire. Opera contestata nei giorni scorsi dall’ex candidata a sindaco del centrodestra Alessandra Zedda: “Noi avevamo chiesto invece attraversamenti rialzati per ridurre il rischio incidenti, invece vediamo che il Comune insiste con le piste ciclabili”, afferma la consigliera della Lega. La pista di via Flavio Gioia servirà come collegamento tra quella di via Castiglione e quella di via Vesalio, dove intanto infuriano le polemiche sulla rotatoria ancora non completata.