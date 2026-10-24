Tragedia nella notte a Luino, in provincia di Varese. Un ragazzo di soli 15 anni è morto in drammatico incidente stradale.
Stando a quanto ricostruito, il 18enne alla guida dell’ auto sulla quale si trovava il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo,uscendo di strada per poi ribaltarsi.
Nulla da fare per il 15enne, morto fra le braccia dei soccorritori. Gravi, ma non in pericolo di vita, il 18enne alla guida della vettura e un altro ragazzo, un 17enne, che si trovava a bordo dell’auto con i due amici.