Tragedia nella notte a Tortona, in provincia di Alessandria. Una bambina di 3 anni è stata trovata senza vita in una stanza di un social housing gestita da una cooperativa.

Da quanto ricostruito, la piccola sarebbe stata accoltellata. Con lei la madre, ascoltata subito dalle forze dell’ordine e fermata per omicidio.

Madre e figlia erano state accolte per aiutare la donna in un momento particolarmente difficile sia a livello economico che psicologico a seguito della separazione complicata dal compagno. Stando alle indagini effettuate sino a questo momento, nulla poteva far presagire una simile tragedia. I carabinieri e la loro sezione scientifica di stanno occupando della ricostruzione dei fatti.