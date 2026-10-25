Cagliari, apre una nuova paninoteca sopra piazza Yenne e regala mille panini: assalto dei giovanissimi, centinaia in fila.Un nuovo libro? Un evento pubblico? No, mille panini in regalo nel centro di Cagliari. Giovanissimi cagliaritani pazzi di gioia sino a tarda sera, la fila durava oltre 100 metri. Nel nome della gastronomia gratis. E non è la prima volta: la stessa scena si era vista qualche mese fa nella temuta piazza del Carmine, quando aprì una nuova pizzeria con le sue super offerte. Cagliari è una città sempre più food, i locali che offrono cibo aprono (e purtroppo spesso chiudono) ormai con grande facilità. Ma quando viene dato gratis per l’operazione lancio un panino che costerebbe dieci euro, i giovani per averlo sono disposti anche a sacrificare un intero sabato sera. La foto che vedete è stata scattata nel pomeriggio, ma dopo il tramonto la fila si è decuplicata.