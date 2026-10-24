Sono ancora forti gli strascichi lasciati dalle violenze che hanno segnato soprattutto Milano e Piazza Duomo lo scorso weekend. E se il Governo ha varato nei giorni scorsi il Decreto Sicurezza d’urgenza per arginare episodi di questo tipo, Milano è corsa ai ripari blindandosi e cercando di prevenire gli scontri con i manifestanti.

Un migliaio di agenti, carabinieri, finanzieri e vigili sono infatti presenti sull’asse San Babila-Galleria-Castello a via Monte Napoleone, da piazza Gae Aulenti a CityLife, Arco della Pace e corso Buenos Aires.

Intanto, sarebbe stato individuato in queste ore l’ideatore del Movimento 17 ottobre, che tramite la pagina Instagram avrebbe Instagram avrebbe istigato i giovani alle devastazioni durante le manifestazioni contro il caro-vita. Si tratta di un 30enne giornalista freelance, fermato dalla polizia postale per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’uso del mezzo informatico.

Tensione anche nelle piazze di Roma e Torino: nella Capitale un gruppo di manifestanti è stato bloccato mentre tentava di entrare al Colosseo; a Piazza Castello a Torino è stato necessario fermare un gruppo di facinorosi con delle cariche delle forze dell’ordine.

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