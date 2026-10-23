Marco Panichi, residente ad Avezzano e originario di Civitella Roveto, in provincia dell’Aquila, si è costituito ai carabinieri per aver accoltellato e ucciso la sua fidanzata, Grey Noralba Sanmartin Villalba, 36anni.

La tragedia risale a ieri mattina, nella casa di Vergiate, in provincia di Varese. Dopo l’accaduto, l’uomo è andato in Abruzzo e si è costituito in serata presso la caserma dei carabinieri di Avezzano.

Secondo quanto riferito agli inquirenti e confermato dal legale dell’uomo, Leonardo Casciere, e riportato da Rainews, Panichi si sarebbe difeso da un’aggressione da parte della donna. Secondo quanto ricostruito dal 53enne, la vittima era molto gelosa e sarebbe stata lei per prima ad aggredirlo con un coltello. Panichi, inoltre, poterebbe addosso anche le ferite inferte durante l’aggressione.

Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per ricostruire l’accaduto.