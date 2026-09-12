Non è andato proprio come speravano il volo verso Cagliari da Venezia per tanti passeggeri costretti- nella notte fra il 10 e l’11 settembre – ad accamparsi nell’aeroporto Marco Polo per un ritardo di ben 9 ore del volo Ryanair Fr2111.

Come riportato da La Nuova Sardegna la compagnia avrebbe inviato una mail ai viaggiatori avvertendoli che “ il volo è stato rinviato al giorno successivo poiché l’equipaggio ha raggiunto il numero massimo di ore di volo”.

Grande disagio e anche rabbia da parte di molti passeggeri a cui le rassicurazioni e i buoni pasto offerti da parte della compagnia non bastano. Le 13 ore di servizio sono state effettuate- come spiega l’equipaggio ai passeggeri- quindi la soluzione è l’attesa, che termina attorno alle 5 del mattino quando tutto è pronto per rientrare finalmente nell’Isola.