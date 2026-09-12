Guidava con la patente sospesa e aveva con sé alcuni coltelli il cui porto è vietato: un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri a Gonnosfanadiga.

Il giovane, originario di un centro vicino, è stato fermato durante un controllo della circolazione stradale effettuato dai militari della Stazione di Gonnosfanadiga e dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Villacidro lungo una strada periferica di accesso al paese.

Gli accertamenti hanno fatto emergere che il 20enne era alla guida nonostante la sospensione della patente. Durante il controllo sono stati inoltre trovati nell’auto alcuni coltelli, per i quali è scattata la contestazione relativa alla detenzione abusiva di armi o munizioni.

Il giovane è stato quindi deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.