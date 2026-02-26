Una brillante operazione condotta dalla Compagnia Barracellare di Villasor ha portato, durante il turno di servizio notturno, all’arresto in flagranza di un cittadino marocchino di 28 anni, responsabile di furto in abitazione ed evasione.

I Barracelli, mentre erano impegnati nelle consuete attività di polizia rurale e controllo del territorio, sono intervenuti tempestivamente a seguito di una segnalazione riguardante una luce sospetta all’interno dell’abitazione di un pensionato di 93 anni, sita nel centro del paese e momentaneamente disabitata.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre riempiva alcune borse con la refurtiva sottratta all’anziano. Nonostante un tentativo di scagliarsi contro gli operatori, la fermezza e la prontezza dei barracelli ha permesso di immobilizzare il malvivente in totale sicurezza. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto ai domiciliari per maltrattamenti ai genitori, aveva eluso la misura cautelare proprio per commettere il colpo.

In supporto ai Barracelli di Villasor, sono intervenute immediatamente le pattuglie della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Sanluri. Grazie alla consolidata collaborazione tra le forze in campo, l’uomo è stato condotto presso la caserma dell’Arma e, nella mattinata di ieri, è comparso davanti al Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.