Il traffico aereo in Sardegna supera nel 2025 la soglia degli 11 milioni di passeggeri, confermando un trend di crescita costante nel triennio 2023-2025. È il dato principale diffuso dall’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, che ha tracciato il bilancio dell’andamento degli scali sardi. Nel 2023 i passeggeri complessivi (nazionali e internazionali, linea più charter) erano stati 9.560.159. Nel 2024 si è saliti a 10.559.254 (+10,5%), mentre nel 2025 il totale ha raggiunto quota 11.018.433, con un ulteriore incremento del 4,3% sull’anno precedente. Nel complesso, la crescita nel triennio è pari all’8,6%. A trainare l’aumento, sottolinea l’assessora, è stata in particolare la continuità territoriale (OSP), rafforzata nel 2024 grazie all’attivazione di una clausola con il governo che ha consentito di inserire nuovi voli strutturali e di adeguare progressivamente l’offerta in base al riempimento giornaliero degli aeromobili.

Nel traffico nazionale si è passati dai 6.539.602 passeggeri del 2023 ai 7.082.072 del 2024 (+8,3%), fino ai 7.101.071 del 2025 (+0,3%). All’interno di questo dato, la continuità territoriale ha registrato un balzo significativo: 2.338.163 passeggeri nel 2023, 2.814.878 nel 2024 (+20,4%) e 2.837.984 nel 2025 (+0,8%). Più stabile l’andamento del traffico nazionale in libero mercato: 4.201.439 passeggeri nel 2023, 4.267.194 nel 2024 (+1,6%) e 4.263.087 nel 2025, sostanzialmente in linea con il dato di due anni prima.

Analizzando i singoli scali, Cagliari nel 2025 ha registrato 5.246.615 passeggeri complessivi, in crescita rispetto ai 4.845.162 del 2023. Il traffico nazionale si è attestato a 3.793.501 passeggeri, con una sostanziale stabilità tra 2024 e 2025. L’internazionale è passato da 1.241.473 passeggeri nel 2023 a 1.453.114 nel 2025.

Olbia mostra una dinamica particolarmente vivace: dai 3.282.858 passeggeri complessivi del 2023 si è saliti a 4.009.563 nel 2025. Forte la crescita del traffico internazionale, passato da 1.468.437 a 1.952.749 nel triennio. Sul fronte nazionale, dopo il picco del 2024, il 2025 segna una lieve flessione rispetto all’anno precedente ma un +13,4% rispetto al 2023. Molto marcato l’aumento dell’OSP: +37,3% in due anni. Ad Alghero il totale dei passeggeri è passato da 1.492.139 nel 2023 a 1.762.255 nel 2025. Anche qui la crescita più significativa riguarda la continuità territoriale (+45,3% rispetto al 2023) e il traffico internazionale, salito da 370.647 a 511.499 passeggeri.

Per l’assessora Manca, il dato va letto anche in chiave economica. “Il trasporto aereo non è solo uno strumento di mobilità, ma un potente stimolo alle presenze complessive. Le partenze e gli arrivi dei residenti sono tradizionalmente stabili, perché legati a una popolazione stazionaria o in lieve calo. La crescita registrata è quindi in larga parte connessa alla maggiore attrattività della Sardegna e all’aumento dell’offerta”.