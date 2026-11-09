Sorgerà in una scuola dismessa, al secondo piano ci sarà spazio per tanti uffici che saranno destinati ai servizi sociali. Il sindaco Locci: “Con il trasferimento della Polizia Locale nella nuova caserma, l’attuale sede in Casa Foddis sarà liberata e potrà tornare alla sua vocazione originaria: uno spazio dedicato alla cultura, alle conferenze, alle presentazioni di libri, alle manifestazioni cittadine. Un bello spazio che merita questa destinazione”.

Entro dicembre sarà inaugurata la nuova caserma della Polizia Locale di Monserrato. Un risultato importante, “frutto di anni di lavoro concreto da parte di questa amministrazione” spiega il primo cittadino.

L’immobile era una scuola dichiarata inagibile dalle precedenti amministrazioni.

“Fin dai primi giorni del nostro insediamento, tutta la progettazione, le pratiche burocratiche e l’iter necessario per trasformare quell’indirizzo in un cantiere reale sono stati curati dal sottoscritto insieme all’allora comandante della Polizia Locale Zurru e all’assessore di competenza Nonnoi, appena insediato.

La struttura che consegneremo ha la pavimentazione originale in marmo, che abbiamo scelto di conservare, ambienti completamente ristrutturati, una centrale operativa con sistema di videosorveglianza e parcheggi dedicati ai mezzi della Polizia Locale e ai veicoli di servizio. Ci sarà naturalmente anche il front office per i cittadini”.

Un edificio molto ampio che consentirà di utilizzare anche oltre 700 metri quadri al piano superiore. “Mi sembrava molto strano che l’intero stabile fosse inagibile, piano superiore incluso. Ho dato mandato di fare le verifiche necessarie e, come sospettavo, il primo piano era perfettamente recuperabile. Abbiamo finanziato lo studio e avviato i lavori: altri circa 700 metri quadri tornano a disposizione della città. Uno spazio che stiamo valutando di destinare agli uffici dei Servizi Sociali, in modo che possano operare in un contesto tutelato anche dalla presenza della Polizia Locale al piano terra”.

Gli arredi sono già disponibili e in fase di montaggio, manca quindi veramente poco perché il Comando si trasferisca nella nuova sede.