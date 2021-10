Villaputzu, choc nelle campagne: “Lavatrici e ruote abbandonate, discarica vergognosa”

Un quadro dell’orrore nelle campagne di Villaputzu. A Nurazzolas, tra i campi e gli agriturismi, gli incivili hanno realizzato l’ennesima discarica abusiva. C’è di tutto: lavatrici, schermi di computer, copertoni e batterie delle automobili. Tutto in mezzo alla natura, sul ciglio delle strade. Una “moda” che va avanti da tempo e che indigna i residenti, che hanno pubblicato le foto choc nelle pagine Fb del paese: “La zona sta diventando una discarica vergognosa, mandate chi di dovere e fate portare via gli ingombri che qualche incivile sta buttando sul ciglio della strada, anziché chiamare e farli portare via dall’uscio di casa propria”, denuncia Laura S. Lì, una terra di nessuno, imbastire controlli è difficile. Ma non impossibile.

“Non sarebbe male installare una telecamera nascosta per beccarli sul fatto, ma anche creare un isola ecologica per evitare simili episodi”, suggerisce un altro residente della zona, Roberto C.