I carabinieri della Stazione di Villamassargia hanno arrestato un giovane di 25 anni del paese, disoccupato e già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione è scattata dopo la denuncia presentata nella serata precedente dai genitori del ragazzo, ormai stremati da una convivenza diventata insostenibile. Da circa due anni, hanno raccontato ai militari, erano costretti a subire insulti, minacce e continue richieste di denaro da parte del figlio, che secondo quanto riferito sarebbe stato destinato all’acquisto di droga.

Determinante per l’indagine è stato un video registrato la notte prima della denuncia. Le immagini mostrano il giovane in forte stato di agitazione mentre aggredisce verbalmente uno dei genitori, arrivando a pronunciare gravi minacce nel tentativo di ottenere soldi.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di famiglia e hanno fermato il 25enne. Dopo le procedure di legge, il giovane è stato condotto nel carcere di Uta, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio si inserisce nel contesto dell’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle vittime, con interventi mirati a garantire sicurezza anche all’interno delle mura di casa.