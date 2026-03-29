La brava attrice e conduttrice Virginia Raffaele non si è solo innamorata della Sardegna, ma anche di qualcuno di molto speciale. Si tratta dell’adorabile cagnolino Pintu, conosciuto sul set del film di Riccardo Milani “La vita così”, ispirato alla storia di Ovidio Marras, pastore e agricoltore di Capo Malfatano, a Teulada. Nella pellicola, oltre alle meraviglie dell’Isola, ha incontrato appunto Pintu, un meticcio che viveva con un pastore della zona, e non si sono più lasciati, tanto da portarlo con sè a casa.

A rivelarlo è la stessa Virginia durante il podcast di Alessandro Cattelan “Supernova”.

“È stato subito amore, è lui che ha adottato me”, ha raccontato.

“Viveva come un pastore é solito tenere gli animali: come va va. Ora invece è sul divano con Netflix”, ha continuato ironizzando la Raffaele. Un legame diventato indissolubile e speciale come solo gli animali sanno regalare, donando amore incondizionato che può cambiare la vita.