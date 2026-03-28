Il centrodestra si prepara a sfidare il sindaco uscente Graziano Milia puntando su Marco Porcu, avvocato di 38 anni ed ex assessore regionale all’Ambiente: manca solo l’ufficialità, ma è ormai questione di ore.

Nome in quota Fratelli d’Italia, Porcu rappresenta uno dei volti nuovi della coalizione, giovane ma già forte dell’esperienza maturata nella gestione di dossier complessi a livello regionale.

La sua non sarà un’impresa facile: Milia, che già da settimane ha annunciato la sua ricandidatura, è un avversario molto forte che punta tutto su liste civiche e partecipazione della società cibile.