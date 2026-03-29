Nel corso della mattinata di venerdì 27 marzo, a Ossi, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali.

I militari dell’Arma, transitando nei pressi dell’abitazione del soggetto nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, hanno notato nel giardino di pertinenza un cane meticcio di media taglia che versava in critiche condizioni di salute e in una pessima situazione igienica. In particolare, l’animale presentava un evidente deperimento fisico e risultava vincolato a una catena arrugginita di ridotte dimensioni, tale da limitarne gravemente ogni possibilità di movimento.

Dall’ispezione dei luoghi è emersa la totale assenza di cibo e acqua, nonché la mancanza di un idoneo ricovero. La situazione era ulteriormente aggravata dalla presenza di numerose deiezioni sparse nell’area, con conseguente compromissione del quadro igienico-sanitario.

L’animale, a cui è stato dato il nome Fiamma, è stato immediatamente sottoposto a sequestro e affidato alle cure del canile competente. Il personale della struttura ha provveduto ad attivare la necessaria profilassi sanitaria, alla microchippatura e a garantire una sistemazione consona alle necessità fisiologiche e di benessere dell’animale.