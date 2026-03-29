Le forti piogge invernali il 12 febbraio scorso hanno causato l’importante cedimento della strada, per fortuna nessuno transitava nel momento del crollo. Da allora ci sono le transenne che impediscono il passaggio nella strada a due passi dal centro abitato.

Nella mattinata di mercoledì 25 marzo, a seguito della conferenza di servizi già tenutasi nei giorni precedenti, si è svolto un incontro tra il Sindaco, il Vicesindaco, i tecnici comunali e i tecnici della Città Metropolitana di Cagliari, “finalizzato alla gestione della criticità riscontrata lungo la strada provinciale in ingresso al paese.

Nel corso dell’incontro è stato effettuato un sopralluogo nel punto interessato dallo smottamento, al fine di verificare le condizioni dei luoghi e individuare le possibili soluzioni tecniche” spiega il Comune.

“All’esito dell’incontro operativo sono state prospettate diverse ipotesi di intervento per consentire la riapertura di un tratto della viabilità attualmente interrotta.

È stato inoltre comunicato che, nel corso della prossima settimana, sarà effettuata un’analisi specialistica da parte del servizio idrogeologico, mediante apposite apparecchiature georadar, così da approfondire le ipotesi emerse in sede di sopralluogo e valutare le soluzioni tecniche immediatamente praticabili.

I tecnici competenti hanno già evidenziato come l’intervento sulla strada in oggetto rivesta carattere prioritario nell’ambito della programmazione provinciale.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo costanti interlocuzioni con gli enti competenti e garantendo tempestivi aggiornamenti alla popolazione”.

Venerdì 20 marzo, su richiesta del sindaco, si era tenuta una conferenza di servizi da remoto alla presenza del Prefetto, della Città Metropolitana e del Comune di Gesico:

la Città Metropolitana aveva comunicato il sopralluogo tecnico, passaggio preliminare per la definizione degli interventi.

“In tale occasione ho rappresentato con assoluta chiarezza che Gesico non può permettersi attese, né può essere lasciato isolato o penalizzato da tempistiche burocratiche che non tengono conto dei disagi reali vissuti dai cittadini e delle problematiche inevitabili e senza soluzione imminenti, per le manifestazioni autunnali di grande partecipazione e afflusso di visitatori” ha comunicato il sindaco Terenzio Schirru.

L’Amministrazione comunale continuerà a pretendere risposte rapide e interventi tempestivi, vigilando costantemente sull’operato degli enti competenti.