Arrestato in flagranza di reato un 19enne, disoccupato, residente a Elmas e già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del giovane durante il controllo, hanno deciso di approfondire le verifiche procedendo a una perquisizione personale e domiciliare. L’intuito investigativo ha trovato riscontro nel ritrovamento di un panetto di sostanza stupefacente del tipo “Kief”, per un peso complessivo di quasi 100 grammi.

Nel corso delle operazioni è stato inoltre sottoposto a sequestro lo smartphone in uso al ragazzo dal quale sono emersi diversi contatti riconducibili a profili di presunti acquirenti della sostanza. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato dal reparto Investigazioni scientifiche dei carabinieri. Il 19enne è stato arrestato ai domiciliari.