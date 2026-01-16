Cagliari, difende i più fragili dalle truffe, “una vera emergenza sociale, in costante crescita e spesso sottovalutata”: Sergio Cavoli si mette a disposizione della comunità.

Pensionato da alcuni anni, da molto tempo dedica parte della vita al sostegno delle persone, “in particolare di chi convive con la sclerosi multipla, come me. Negli ultimi tempi sto affrontando anche una difficile battaglia contro un tumore. Questa esperienza, dura e incerta, ha rafforzato in me, più che mai, il valore della solidarietà, della dignità e del sostegno reciproco”.

Un contributo concreto alla collettività, con questo spirito Cavoli si prodiga ogni giorno.

Le ruffe ai danni degli anziani e delle persone fragili rappresentano oggi una costante, per contribuire a contrastare questo fenomeno nasce il “Vademecum contro le truffe”, un progetto informativo gratuito ideato da Sergio Cavoli e frutto di un percorso personale segnato dalla convivenza con la sclerosi multipla e da una difficile battaglia contro un tumore, esperienze che hanno rafforzato l’impegno dell’autore nel promuovere solidarietà, dignità e protezione per chi è più esposto. Dallo stesso percorso è nato anche il libro “Passi di Speranza”, dedicato al valore della resilienza e della condivisione.

L’opuscolo fruibile dal sito www.infotruffe.com raccoglie oltre quaranta esempi di truffe, reali o verosimili, suddivisi in tre sezioni principali: truffe a casa, per strada, informatiche.

L’obiettivo è fornire informazioni semplici, chiare e immediatamente accessibili, aiutando i cittadini a riconoscere i segnali di pericolo e ad adottare comportamenti di prevenzione. Il linguaggio utilizzato è volutamente diretto e non allarmistico, pensato per accompagnare e non spaventare chi si trova in una condizione di vulnerabilità.

Si tratta di un’iniziativa priva di qualsiasi fine commerciale, nata esclusivamente dal desiderio di offrire un contributo concreto alla collettività e di rafforzare una cultura della prevenzione e della sicurezza condivisa.

Il messaggio che accompagna il progetto è semplice ma fondamentale: difendere dalle truffe significa difendere la dignità delle persone e ricordare a chi è più fragile che non è solo.