Schianto mortale questa sera sulla provinciale 60, nel territorio di Villacidro: un uomo è morto dopo che un’auto ha travolto il trattore che stava guidando. Si tratta del 48enne Massimo Poddesu, sposato e padre di tre figli.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo stava immettendosi sulla provinciale da una strada laterale quando è avvenuto lo scontro. L’impatto ha sbalzato il conducente del trattore fuori dall’abitacolo. I soccorritori hanno tentato di prestargli aiuto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima era alla guida del trattore. Ferito il conducente dell’Alfa Romeo 147, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di San Gavino Monreale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, con il supporto dell’autogrù dalla sede centrale di Cagliari, oltre all’elisoccorso e a un’ambulanza medicalizzata. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.