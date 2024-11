Studentessa di 15 anni viene travolta da un’auto e uccisa appena scesa dal bus

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia della strada oggi pomeriggio a San Benedetto Po, vicino Mantova. Una studentessa di soli 15 anni, Giorgia Corsini, era appena scesa dall’autobus per tornare a casa da scuola quando è stata investita da un’auto sulla ex statale Virgiliana. La ragazza stava attraversando la strada e l’auto che poi l’ha travolta non è riuscita ad evitarla. Per la giovanissima studentessa sono stati inutili i soccorsi. Trasportata d’urgenza in Elisoccorso all’ospedale di Parma, è deceduta poche ore dopo. Si indaga sulla dinamica esatta dell’incidente.