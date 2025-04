Un centinaio di persone ha preso parte, sabato a Cagliari, alla ‘Camminata solidale’ organizzata dal Lions Club Cagliari Karel per promuovere la prevenzione del diabete attraverso l’attività fisica e raccogliere fondi per il Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Michele (Arnas Brotzu). Prima dell’inizio e al termine della manifestazione sportiva, che è partita dallo stabilimento balneare ‘Il Lido’, i partecipanti hanno potuto effettuare gli screening gratuiti della glicemia, per sensibilizzare sull’importanza del controllo glicemico nella prevenzione del diabete. “Abbiamo voluto ribadire – spiega la presidente del Lions club Cagliari Karel, Manuela Piras – che la prevenzione è nelle nostre mani. Camminare insieme, controllare la propria glicemia e condividere l’esperienza, sono azioni semplici ma potenti”.