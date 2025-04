Empoli-Cagliari 0-0, la camomilla della salvezza: il Cagliari non tira quasi mai in porta, decisivo Caprile.I rossoblù giocano al piccolo trotto, non affondano il colpo che sarebbe stato decisivo ma conquistano al Castellani un punto prezioso. L’attacco non punge, atteggiamento rinunciatario ma contava soprattutto non perdere. Empoli pericoloso nella ripresa, ma Caprile salva tutto. Il film di una partita con rarissime emozioni è tutto qui: la palla scottava tra i piedi dei giocatori, in uno spareggio salvezza in cui contavano tantissimo i punti in palio. Mina si è confermato il leader assoluto della squadra, malissimo Luvumbo che infatti è stato sostituito mentre Felici e Makoumbou sono rimasti stranamente in panchina.

Empoli e Cagliari si sono spartiti la posta e va meglio ai sardi che mantengono sei punti di vantaggio sul terzultimo posto a sei giornate dalla fine. La salvezza è molto vicina anche se i prossimi due avversari per la banda di Nicola saranno Inter in trasferta e Fiorentina in casa. male Piccoli che in attacco non si è mai visto, deludente Prati a centrocampo, buona la prova dei difensori che conquistano il secondo clean sheet di fila. Niclola non dà spettacolo ma si invola verso la permanenza in serie A. Peccato per il match point che si poteva centrare contro un Empoli che è apparso poca cosa.