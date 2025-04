Importante traguardo per l’Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari al Trofeo Scacchi Scuola: il primo posto nella categoria femminile della scuola primaria è stato conquistato dalle giovanissime Marika Lai, Valentina Minore, Margherita Mudu, Elisabetta Durzu, Ginevra Valascas e Mathilda Kadawy, tutte di età compresa tra i 9 e i 10 anni e provenienti dal’infanzia lieta. Il successo è arrivato in occasione delle fasi regionali del torneo, che si sono svolte la scorsa settimana a Terralba. L’istituto cagliaritano ha ottenuto risultati eccellenti in tutte le categorie: primo posto anche nelle sezioni primaria maschile e secondaria femminile, e secondo posto nella secondaria maschile. Le squadre classificate accederanno ora alla fase nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, in programma dall’11 al 14 maggio a Montesilvano, in Abruzzo. Il torneo prevede cinque turni di gioco distribuiti su più giornate, durante i quali gli studenti si confronteranno con i migliori giovani scacchisti provenienti da tutta Italia, alla ricerca di un buon risultato anche in ambito nazionale.