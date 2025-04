A partire da luglio, l’accesso alla spiaggia di Tuerredda, nel comune di Teulada, sarà possibile solo su prenotazione. È quanto stabilito dal nuovo regolamento comunale, pensato per migliorare la gestione dell’affluenza in uno dei tratti di costa più amati da residenti e turisti. Dopo l’introduzione del numero chiuso nel 2020, il sistema ha mostrato alcune criticità, come lunghe attese, confusione tra disponibilità online e reale, e cambi di destinazione all’ultimo momento. Il nuovo metodo punta a rendere più fluida l’organizzazione delle presenze: chi prima clicca, si aggiudica il posto. La capienza complessiva resterà invariata, con un massimo di 1.100 persone: 371 posti riservati ai due stabilimenti balneari e 729 alla spiaggia libera. La prenotazione sarà possibile tramite un’app dedicata e una pagina web, attraverso il pagamento di un ticket di 1 o 2 euro. Fino ai primi di maggio sarà ancora in vigore il vecchio sistema, poi si passerà alla nuova modalità in via sperimentale. Tra le ipotesi allo studio per il futuro anche una tassa di soggiorno, una quota di posti riservata alle strutture ricettive e la decadenza della prenotazione in caso di mancato arrivo entro un certo orario. Nessuna decisione definitiva, ma solo proposte per migliorare ulteriormente la gestione del litorale. Intanto, proseguono i lavori per l’implementazione dei servizi. Il sindaco Angelo Milia, attraverso un post sui social, ha annunciato che sono in corso gli interventi per il rifacimento della recinzione e degli accessi al parcheggio comunale, oltre all’installazione di un blocco servizi vicino alla spiaggia libera, dotato di docce, bagni e lavapiedi – “Si tratta del primo passo di un piano più ampio che coinvolgerà anche il porto e la località di Portu Tramatzu, per cui sono già stati ottenuti i finanziamenti”