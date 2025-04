Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio coordinato a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzato al controllo degli esercizi pubblici che somministrano prodotti da fumo, con particolare attenzione ai cosiddetti “shisha-bar” in cui si fa uso di narghilè, i militari del NAS di Cagliari, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un’ispezione presso un locale, situato a Stampace, gestito da un 40enne residente nel capoluogo.

Durante il controllo, svolto a tutela della salute dei consumatori, è emersa la presenza all’interno dell’esercizio di un ingente quantitativo di prodotti accessori da fumo – cartine e filtri – posti in vendita in assenza della necessaria licenza prevista dalla normativa vigente. In particolare, all’interno del bancone e del magazzino del locale sono state rinvenute 8.379 cartine e 7.529 filtri da fumo, per un valore commerciale complessivo di circa 1.000 euro, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro amministrativo.

Una parte della merce risultava inoltre non inserita nelle tabelle di commercializzazione approvate e pubblicate sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, configurando così un’ulteriore irregolarità in quanto sottratta al regime autorizzativo e di controllo fiscale previsto per i prodotti da fumo. È stato pertanto interessato l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che la normativa prevede in una somma compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro.