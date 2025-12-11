Via Pergolesi, una delle arterie più frequentate del quartiere, sta vivendo una fase di forte difficoltà. Basta percorrerne i primi metri per accorgersi che qualcosa non funziona più: tantissimi negozi sono ormai in affitto, le serrande abbassate si susseguono una dopo l’altra e la sensazione diffusa è quella di una strada che si è lentamente svuotata. Molti commercianti storici hanno chiuso, e diverse attività che avevano tentato un rilancio non sono riuscite a resistere. Gli abitanti della zona parlano apertamente di persone che “sono scappate”, scoraggiate dal calo del passaggio e dall’assenza di prospettive.

Come se non bastasse, una volta superata la parte iniziale si entra nel cuore di una vera e propria zona “off limits”: via Pergolesi è oggi devastata dai cantieri. Sono almeno quattro gli interventi aperti contemporaneamente, ciascuno con i suoi macchinari, recinzioni e deviazioni. La carreggiata si restringe in più punti, creando imbottigliamenti continui e un traffico che regolarmente finisce nel caos. Per automobilisti e residenti spostarsi sta diventando un’impresa quotidiana, mentre chi vive o lavora in zona lamenta rumori, polvere e difficoltà logistiche.

Il risultato è un quadro complessivo difficile: una parte iniziale che si svuota, con attività che faticano a sopravvivere, e un tratto successivo bloccato dai lavori, dove muoversi è sempre più complicato. Via Pergolesi sembra così intrappolata in una fase di declino e trasformazione, in attesa che i cantieri si concludano e qualcuno investa nuovamente nel rilancio della strada.

Se il futuro saprà restituirle vitalità e passaggio, oggi via Pergolesi appare come un simbolo di come cantieri, crisi commerciale e scelte urbanistiche possano cambiare profondamente il volto di una via storicamente viva e frequentata.