Un’ora e 40 minuti per andare da via San Benedetto a Cagliari fino a Quartu. È il racconto di un’incredibile odissea dei nostri lettori. Migliaia di automobilisti bloccati, visite mediche saltate, appuntamenti di lavoro bruciati e una sera imprigionati fra i cantieri che costringono le auto a slalom incredibili rischiando la sicurezza propria e quella dei pedoni su strade che sono sempre più buie. Cantieri autorizzati dal Comune e dal sindaco Zedda che stanno letteralmente mandando in tilt il capoluogo. Ci si chiede che cosa sarà da adesso a Natale, quando il traffico aumenterà ancora in mezzo a questi cantieri. Via Pergolesi bloccata, via Sarpi totalmente off limits e non si può arrivare in Viale Marconi se non facendosi il segno della croce e poi attraversarla è una corsa a ostacoli. Persino via Castiglione, strada assoli scorrevole, è totalmente in tilt così come via Vesalio. L’Asse Mediano è paralizzato, non si ricordava da tempo una giornata di così tanta emergenza nonostante l’incubo viabilità sia la regola in una città dove l’assessorato al traffico è quantomeno rivedibile.