Vento fortissimo in arrivo sul Sud Sardegna con mareggiate: l’sos dei sindaci. C’è l’allerta meteo della Protezione Civile, e molti sindaci stanno informando i cittadini sul peggioramento delle condizioni meteo, mentre il vento comincia a soffiare forte anche sul capoluogo. “Vi invito a prestare particolare attenzione al bollettino diramato dal Dipartimento di Protezione Civile della Sardegna, che indica per la giornata di domani 04 02 20, dalle ore 9 fino alle 23:59 un fenomeno di forti venti e mareggiate. Siate prudenti, non sostate in zone alberate ed evitate di stare in prossimità della costa”, l’appello lanciato su Fb dalla sindaca di Pula Carla Medau.