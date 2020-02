Cagliari, estetiste dal cuore d’oro: “Tatuaggi delle sopracciglia gratis alle pazienti oncologiche”

Tatuaggio microblading alle sopracciglia gratis per le pazienti oncologiche. Si moltiplicano i casi di imprenditori cagliaritani generosi. Dopo il ristoratore cinese dal cuore d’oro a Stampace, ecco il team delle estetiste di un locale di viale Marconi. Il loro messaggio è diventato virale negli ultimi giorni: “: Noi, le ragazze di #beauty52 , vorremmo regalare un sorriso alle donne che hanno seguito terapia oncologica, omaggiando il tatuaggio microblading alle sopracciglia. Per 4 giornate di febbraio, verrà data la possibilità di prenotare consulenza e seduta gratuita”. Zero euro da tirare fuori dal portafoglio, insomma, per le tante ragazze che si trovano a combattere contro un tumore.