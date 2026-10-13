Più di 2,1 milioni di posti disponibili e oltre 12mila voli programmati per collegare la Sardegna con l’Italia e l’Europa anche nei mesi più freddi. Prenderà il via domenica 25 ottobre la stagione invernale 2026-2027 dell’aeroporto di Cagliari, che conferma un’offerta articolata su 38 collegamenti di linea, di cui 25 nazionali e 13 internazionali, verso 10 Paesi.

Il nuovo programma punta a garantire continuità nei collegamenti con i principali centri italiani ed europei, con alcune novità e un rafforzamento dell’offerta su rotte strategiche per chi viaggia per lavoro, studio o turismo.

Sul fronte internazionale, easyJet inserisce nel network invernale i collegamenti per Parigi Orly, con due frequenze settimanali il martedì e il sabato, e Ginevra, con voli il martedì e il venerdì. La compagnia servirà anche Napoli nei periodi di maggiore domanda. Tra le novità nazionali, Wizz Air opererà la rotta per Milano Malpensa con due voli al giorno e quella per Venezia con collegamenti quotidiani.

Ryanair introdurrà il collegamento con Forlì, previsto due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. AeroItalia collegherà invece Cagliari con Catania il venerdì e la domenica, mentre Firenze sarà servita nei periodi di picco stagionale.

Il programma invernale punta così a mantenere un’ampia rete di collegamenti anche al di fuori dei mesi di maggiore afflusso turistico, offrendo più possibilità di spostamento ai residenti e sostenendo l’accessibilità dell’isola. La disponibilità di oltre due milioni di posti rappresenta inoltre una risorsa per il sistema economico regionale, dalle attività produttive ai servizi, fino al comparto turistico, che guarda anche alla stagione autunnale e invernale per ampliare la propria operatività.