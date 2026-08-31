Cagliari, prima partita in casa per la squadra rossoblu e primi furti di auto nel parcheggio dello stadio: nuova stagione, vecchie abitudini. Ieri sera è sparita una Infiniti Q 30 completa di porta bicicletta.

Mentre i tifosi soffrivano tra gli spalti intenti a guardare il Cagliari affrontare i campioni in carica dell’Inter, fuori i soliti ignoti agivano indisturbati per rubare ciò che potevano dalle auto in sosta, vetture comprese.

Una prassi già collaudata nelle stagioni passate, tanti infatti i vetri infranti per rastrellare le monete dimenticate sotto i sedili e ai più sfortunati è stata rubata direttamente la macchina, come accaduto ieri a una famiglia che, pubblicamente, ha segnalato l’accaduto.

“Se la avvistate vi preghiamo di mandarci le vostre segnalazioni” si legge in vari gruppi social.