Nuraminis, fa troppo caldo e l’inizio della scuola si avvicina: disposti i condizionatori nelle aule degli studenti del paese, dalle elementari alle medie tutti potranno seguire le lezioni senza patire il caldo. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Anni, è stata data la disposizione a reperire subito le risorse per installare i motori climatici, “la salute è un bene prezioso e va tutelata”.

Il perdurare sul territorio regionale e comunale delle alte temperature crea difficoltà e

rischi per la salute in particolar modo durante la permanenza all’interno degli edifici

in cui non sono presenti impianti di condizionamento dell’aria. La stagione estiva in corso si prevede sarà caratterizzata da condizioni di alta pressione

e presenza di anticicloni, tali da produrre in molte giornate condizioni di temperature

molto elevate e persistenti su gran parte del territorio regionale. La tendenza meteo per il mese di settembre prevede temperature che non si discostano molto da quelle attuali. Non solo: anche nei mesi primaverili di maggio e giugno 2026 in Sardegna sono state registrate

temperature superiori alle medie storiche, con piogge instabili e un andamento

climatico sempre più caldo; i rapporti dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) confermano una tendenza strutturale con anomalie calde persistenti e un anticipo del caldo estivo già a fine stagione.

L’inizio delle lezioni scolastiche nel plesso scolastico di via Garibaldi è previsto per il 14 settembre, c’è “la necessità di garantire agli studenti frequentanti la scuola primaria e

secondaria di primo grado di seguire le lezioni in un ambiente confortevole e salubre al fine di

scongiurare problemi di salute legati all’eccessivo caldo negli ambienti quali colpi di calore, disidratazione, problemi cardiovascolari ed effetti sulla mente” si legge nell’ordinanza. Per questo motivo entro poche settimane verranno installati gli impianti e bambini e ragazzi potranno essere al riparo dalle alte temperature previste.