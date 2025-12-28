Uta, corto circuito manda in fumo Villa Pia a pochi giorni dal Capodanno e dall’inizio della nuova stagione lavorativa: ingenti i danni alla struttura, scatta la solidarietà dei cittadini verso i gestori del locale.

È accaduto nelle scorse ore, un corto circuito ha innescato un incendio che ha avvolto anche i tendoni esterni. “Purtroppo l’assicurazione non potrà intervenire, ma noi tutti possiamo aiutarla a ricostruire tutto” spiega Roberta S., promotrice di una raccolta fondi a favore di chi gestisce la struttura. “Tutte le persone che come me hanno avuto il piacere di conoscere la proprietaria conoscono la sua generosità, bontà e professionalità, è sempre stata al nostro fianco aiutandoci e facendoci sentire a casa, ora è lei che ha bisogno di tutti noi”. Un aiuto, insomma, la solidarietà che abbraccia chi ora si trova in difficoltà per aiutarla a ripartire.