La settimana si è conclusa con l’ approvazione del BILANCIO PREVENTIVO.
Una manovra da OLTRE MEZZO MILIARDO DI EURO, destinata a CRESCERE nel corso dell’ esercizio in forza dei TRASFERIMENTI dalla Regione e dallo Stato. Nel corso dell’illustrazione, IL SINDACO, senza tentennamenti di sorta, ha affermato che le TASSE NON AUMENTANO.
Come al solito, ha confidato sulla circostanza che il Consiglio Comunale non si sarebbe messo a studiare le carte.
E, infatti, alcuni Consiglieri/e, un paio addirittura di opposizione, come PAPPAGALLI hanno ribadito il concetto.
In realtà, LA TARI CRESCE, ECCOME SE CRESCE!!!
NEL 2025 PESAVA PER € 54.354.263.00;
NEL 2026 SALIRÀ A € 61.950.176,00, CON UN AUMENTO SUPERIORE AL 15%;
NEL 2027 IL CONTO È DI € 70.072.206,76, DUNQUE CON UNA CRESCITA, RISPETTO AL 2025, DI OLTRE IL 30%…