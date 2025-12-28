Le feste natalizie di sono trasformate in tragedia per la famiglia di Antonella Di Ielsi, 50 anni, morta insieme alla figlia Sara, solo 15 anni. Stando a quanto ricostruito, madre e figlia hanno iniziato a sentirsi male dopo la cena della vigilia di Natale nella loro Campobasso.

Assieme al marito e alla figlia, Antonella si era recata al pronto soccorso. I tre erano stati dimessi con una sospetta intossicazione alimentare.

Poi, purtroppo, il quadro clinico è precipitato all’improvviso.

“I quadri clinici hanno avuto un’evoluzione veramente rara che ha portato rapidamente al decesso nonostante le forme di supporto intensive che abbiamo messo in atto”, ha detto all’ANSA Vincenzo Cuzzone, responsabile del reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Sono state acquisite da parte della Polizia le cartelle cliniche di Antonella e Sara ed è stata disposta l’autopsia.

Ancora ricoverato il marito Gianni in condizioni attualmente ancora critiche.