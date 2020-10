Un alunno positivo nella scuola dell’infanzia di Villacidro, stop al servizio mensa sino al 30 novembre

Stop al servizio mensa nella scuola dell’infanzia di Villacidro sino al prossimo 30 novembre. A deciderlo è la sindaca Marta Cabriolu, per evitare possibili nuovi rischi di contagi da Coronavirus. Una decisione presa a 24 ore dall’ultima comunicazione legata all’istituto di via Melis: “Oltre i tamponi dei bambini di una classe, è stato eseguito anche il tampone di uno dei due casi sospetti. Poiché il positivo accertato in quella scuola ha avuto un aggravamento delle condizioni di salute, che lo vedono da oggi ricoverato, e visto che diversi bimbi hanno manifestato febbre e altri sintomi nei giorni scorsi, è stato sollecitato l’esito dei tamponi. Speriamo che siano più rapidi di quanto fatto per via Cagliari. Nel frattempo, da ieri è stata prorogata di una settimana la quarantena preventiva della scuola”.