Ultimo giorno per le isole ecologiche del mercato di San Benedetto, domani i lavori che ne completeranno la rimozione.

Da domani verrà modificata la circolazione in Via Antonio Pacinotti. Dalle ore 6 alle ore 10 di domani infatti non sarà permesso il transito nella via, per permettere la rimozione delle isole ecologiche. La speranza dei cittadini è che la scomparsa di questo servizio sia solo momentanea e legata ai lavori presso l’ex mercato civico di San Bendetto. Si aspetta quindi la fine dei lavori perché anche le isole ecologiche vengano restituite al più presto al quartiere.