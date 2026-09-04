Mancano ormai pochissimi giorni alla conclusione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna a Mogoro, che chiuderà ufficialmente i battenti domenica 13 settembre. Per appassionati del design d’interni, cultori del fatto a mano e visitatori da tutta l’Isola, queste sono le ultime occasioni per scoprire da vicino le creazioni più esclusive del territorio.

Tra le tappe irrinunciabili di questo fine settimana spicca lo spazio espositivo all’aperto firmato dal Brand Bruno Mandis: un padiglione esterno pensato per valorizzare al meglio la luce, la texture e la presenza scenica delle ultime novità d’arredo su misura.

Le novità protagoniste nel padiglione esterno

La linea Shabby Sardo: L’incontro armonioso tra l’anima rustico-chic e i simboli secolari della nostra terra. Finiture decapè chiare, venature a rilievo e gli iconici intagli della tradizione sarda – come le pavoncelle augurali e i rosoni scolpiti – reinterpretati per donare luminosità e carattere a contesti sia moderni che di campagna o di mare.

La Nuova collezione lusso: L’eccellenza e il prestigio del legno massello selezionato con maestria artigianale. Linee ricercate, dettagli preziosi e finiture d’alta gamma studiate per arredare residenze esclusive con un’eleganza senza tempo.

Materia viva da toccare con mano: Un’opportunità per sentire dal vivo la consistenza delle lavorazioni, la cura dei dettagli e la qualità strutturale che solo la vera falegnameria d’arte sa garantire.

Consulenza diretta per progetti su misura: La possibilità di dialogare personalmente con noi per progettare e personalizzare gli ambienti della vostra casa.

Visita esclusiva allo Showroom su appuntamento

Per chi desidera un’esperienza ancora più completa e riservata, oltre al percorso fieristico è possibile prenotare una visita dedicata presso il nostro Showroom. Fissando un appuntamento privato potrete scoprire l’intera gamma delle nostre realizzazioni d’arredo, toccare con mano ulteriori soluzioni per la zona giorno e notte e sviluppare insieme a noi un progetto su misura per i vostri spazi.

Informazioni per la visita e contatti diretti

Quando: Tutti i giorni fino a domenica 13 luglio, con orario continuato.

Dove: Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, Mogoro – Padiglione Esterno Brand Bruno Mandis.

Come trovarci: Lo spazio espositivo è allestito all’esterno dei percorsi coperti, facilmente raggiungibile e ben visibile nell’area aperta della Fiera.

Prenotazioni Showroom e assistenza: Siamo sempre a disposizione a orario continuato tramite WhatsApp al numero 348 4023591 per rispondere a richieste di informazioni o concordare data e orario per la visita in Showroom.

Se cercate un arredo capace di raccontare una storia autentica, fatta di passione e alta manifattura artigiana, non lasciatevi sfuggire questo ultimo fine settimana prima della chiusura del 13 luglio. Vi aspettiamo al nostro padiglione esterno a Mogoro!