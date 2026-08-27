Dieci anni di crescita, una nuova casa: Royal Language Academy sbarca a Cagliari

Royal Language Academy inaugura la nuova sede di Su Planu. Un nuovo spazio, più grande e moderno, per continuare a far crescere la scuola e accompagnare bambini, ragazzi e adulti nel loro percorso di apprendimento dell’inglese. Ne parliamo con la Dott.ssa Emanuela Serra, titolare e direttrice didattica del centro.

Dott.ssa Serra, Royal Language Academy è ormai una realtà consolidata a Cagliari. Cosa rappresenta per voi l’apertura della nuova sede di Su Planu?

È un traguardo molto importante e, allo stesso tempo, una nuova partenza. Royal Language Academy opera a Cagliari da quasi dieci anni e in questo periodo abbiamo avuto la possibilità di accompagnare centinaia di studenti, bambini, ragazzi e adulti, nel loro percorso di apprendimento dell’inglese e nel conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali.

L’apertura della nuova sede nasce proprio dalla volontà di crescere ancora e di offrire ai nostri studenti spazi più ampi, moderni e funzionali, nei quali la didattica possa esprimersi al meglio.

La nuova sede si trova in Via Loni, a Su Planu. Quali sono le caratteristiche principali dei nuovi spazi?

Abbiamo progettato la sede pensando innanzitutto alle esigenze degli studenti. Oggi disponiamo di quasi 250 metri quadrati interamente dedicati alla didattica, con ambienti moderni e accoglienti.

Uno degli aspetti a cui teniamo maggiormente sono le nuove aule multimediali, dotate di tecnologie di ultima generazione. Crediamo infatti che la tecnologia, quando viene utilizzata con criterio, possa rendere la lezione più dinamica, interattiva e coinvolgente.

Tra le novità c’è anche una particolare attenzione ai bambini.

Assolutamente sì. Abbiamo realizzato una vera e propria Aula Kids, uno spazio colorato e ricco di stimoli, pensato per permettere ai più piccoli di avvicinarsi alla lingua inglese in modo naturale.

Per un bambino imparare una lingua non deve significare semplicemente studiare regole e vocaboli. Il gioco, la creatività, la relazione con gli altri e il divertimento sono strumenti didattici fondamentali. Vogliamo che i nostri piccoli studenti associno l’inglese a un’esperienza positiva e stimolante.

La nuova sede comprende anche uno spazio polifunzionale. A cosa sarà destinato?

È uno spazio che ci permetterà di ampliare ulteriormente le nostre attività. Potremo organizzare lavori di gruppo, laboratori, seminari, incontri ed eventi.

Per noi la scuola non è soltanto il luogo dove si svolge la lezione frontale. Vogliamo creare una comunità, un ambiente nel quale gli studenti possano vivere esperienze diverse e utilizzare la lingua in contesti sempre nuovi.

Un’altra novità importante riguarda le certificazioni linguistiche.

Sì, abbiamo realizzato un’ampia sala dedicata agli esami di certificazione internazionale, progettata per garantire agli studenti il massimo comfort durante le prove.

Royal Language Academy è sede ufficiale LanguageCert, Pearson e Trinity, oltre a essere Cambridge Preparation Centre. Le certificazioni rappresentano una parte importante del nostro lavoro perché possono essere fondamentali nel percorso scolastico, universitario e professionale di una persona.

Il nostro obiettivo non è semplicemente preparare gli studenti a superare un esame, ma fornire loro competenze linguistiche realmente spendibili.

La posizione della nuova sede è un altro elemento di interesse.

Abbiamo scelto una posizione che riteniamo particolarmente strategica. La sede di Via Loni si trova a Su Planu, a poca distanza dall’Ospedale Brotzu, ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia con i propri mezzi.

Un aspetto che abbiamo voluto considerare concretamente è anche la comodità per le famiglie: gli studenti e i clienti possono usufruire di un ampio parcheggio gratuito. Sembra un dettaglio, ma per chi deve accompagnare i bambini o raggiungerci dopo il lavoro può fare davvero la differenza.

Quasi dieci anni di attività e oggi una nuova sede. Qual è, secondo lei, la forza di Royal Language Academy?

Credo che sia la combinazione tra esperienza, qualità didattica e capacità di rinnovarsi. In questi anni abbiamo costruito un rapporto molto forte con i nostri studenti e con le loro famiglie, ma non abbiamo mai pensato che l’esperienza acquisita fosse sufficiente.

Il mondo dell’insegnamento delle lingue cambia continuamente e noi vogliamo continuare a investire nella formazione, nelle tecnologie e negli ambienti in cui i nostri studenti imparano.

Per concludere, cosa si sente di dire a chi sta pensando di iniziare o migliorare il proprio percorso di inglese?

Direi di venire a conoscerci. La nuova sede è uno spazio che siamo davvero orgogliosi di poter presentare e credo che visitarla permetta di capire meglio la nostra idea di scuola.

Per celebrare questa nuova apertura abbiamo inoltre previsto una promozione speciale: per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 20 settembre è previsto uno sconto del 10% su tutti i nostri corsi.

Invito quindi bambini, ragazzi, adulti e famiglie a venirci a trovare in Via Loni, conoscere il nostro team e vedere personalmente i nuovi spazi.

Royal Language Academy continua così il suo percorso di crescita, con lo sguardo rivolto al futuro ma con la stessa idea che ne ha accompagnato questi quasi dieci anni: fare dell’apprendimento dell’inglese un’esperienza efficace, coinvolgente e alla portata di tutti.”

Ci trovi qui: https://royallanguageacademy.it/

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