Monastir, in terra ammassati, i più fortunati hanno una sorta di materasso, gli altri no: le immagini shock dal centro di prima accoglienza dei migranti, “questa è l’accoglienza e l’inclusione?”

Giovani uomini in cerca di una vita migliore per finere in un piazzale pieno di spazzatura. A condividere la triste realtà è l’ex governatore della Regione Mauro Pili: “Dove sono le autorità sanitarie? Dove sono coloro che dovevano garantire condizioni minime di vivibilità della struttura, chi garantisce la sicurezza delle forze dell’ordine?”

Tanti i commenti che si susseguono: “Questo è il rispetto per la vita, questo è il senso d’umanità, questa è l’accoglienza e l’inclusione?

Le immagini sono inequivocabili e ogni parola detta per giustificare è un abuso ed un’offesa all’intelligenza altrui e verso chi viene trattato così”.

Il centro è sovraffollato, gli sbarchi dei migranti non cessano e, nell’emergenza, queste sono le condizioni in cui vivono i ragazzi sbarcati in Italia con la speranza di un futuro migliore.