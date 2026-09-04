“Basta rinvii, sul parcheggio silos di via Caprera servono chiarezza e un cronoprogramma certo per la riapertura”. È quanto chiede il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, che ha presentato un’interrogazione al sindaco di Cagliari per fare il punto sull’intervento di recupero della struttura, inutilizzata da anni.

Il parcheggio si trova in una posizione strategica per il centro cittadino, a ridosso di viale Trieste, piazza del Carmine, corso Vittorio Emanuele II, della stazione ferroviaria e del principale nodo del trasporto pubblico. Una struttura che, secondo Mura, potrebbe contribuire ad affrontare la carenza di posti auto nella zona di Stampace, con ricadute positive per residenti, lavoratori, attività commerciali e utenti dei servizi.

“Chi vive, lavora o frequenta quotidianamente questa parte della città conosce bene la difficoltà crescente nel trovare un posto auto”, sottolinea Mura. “Mantenere inutilizzata per anni una struttura destinata proprio alla sosta diventa ancora più difficile da comprendere”.

Secondo il consigliere, il recupero del parcheggio avrebbe effetti non solo sulla mobilità, ma anche sull’accessibilità al centro e sull’equilibrio dell’offerta di sosta. “Recuperare nuovi stalli pubblici non significa soltanto migliorare la mobilità, ma anche garantire maggiore accessibilità al centro e condizioni più equilibrate per cittadini e attività produttive”, afferma.

L’interrogazione ripercorre quindi l’iter amministrativo avviato dal 2017, quando risultano finanziamenti regionali, atti di programmazione, progettazioni, incarichi tecnici e procedure amministrative. Negli anni, spiega Mura, sarebbero emerse criticità progettuali che hanno impedito l’avvio dei lavori, rendendo necessaria una revisione del progetto esecutivo.

Il consigliere chiede al sindaco di chiarire quale sia oggi il titolo giuridico del Comune sul bene, se la delega regionale sia ancora valida, quali atti progettuali e contrattuali siano stati adottati, quali criticità abbiano impedito l’avvio del cantiere e quali risorse siano state effettivamente utilizzate.

Nel mirino anche le risorse ancora disponibili. “Nei rendiconti comunali risultano ancora risorse vincolate per quasi 200 mila euro”, spiega Mura, chiedendo di sapere se siano tuttora disponibili, se vi siano rischi di definanziamento o restituzione e quale sia il fabbisogno economico necessario per rendere il silos sicuro, conforme e pienamente utilizzabile.

Mura chiede inoltre chiarimenti sul seguito dato alla deliberazione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel marzo 2024, con la quale sindaco e Giunta erano stati impegnati ad aprire un confronto con la Regione anche sull’utilizzo dei parcheggi regionali presenti in città.

L’interrogazione punta anche a definire le condizioni tecniche della struttura. “Serve inoltre fare chiarezza sulla reale capacità della struttura, considerato che gli atti pubblici riportano dati differenti sul numero degli stalli”, afferma il consigliere, che chiede di conoscere anche lo stato statico, impiantistico, antincendio e manutentivo dell’immobile.

“Dopo anni di atti, progetti e interlocuzioni, la città ha diritto a una risposta semplice: il parcheggio di via Caprera verrà riaperto oppure no?”, conclude Mura. “Se l’Amministrazione intende portare avanti l’intervento, deve indicare risorse, responsabilità e un cronoprogramma preciso. Se invece il Comune non è nelle condizioni di farlo, deve essere valutato senza ulteriori rinvii il ritorno della piena attuazione dell’intervento in capo alla Regione o a un diverso soggetto attuatore”.